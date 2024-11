Cor 2 maggio 2024 Hansel e Gretel al teatro Astra Il cartellone è organizzato dalla Botte e il cilindro. Sabato 4 e Domenica 5 maggio alle ore 18 torna al teatro Astra di Sassari l’appuntamento con l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna: “Famiglie a teatro”



SASSARI - Sabato 4 e Domenica 5 maggio alle ore 18 torna al teatro Astra l’appuntamento con l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna: “Famiglie a teatro”. Il cartellone è organizzato dalla Botte e il cilindro, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura, che sostiene le sue attività insieme alla Regione, al Comune di Sassari e alla Fondazione di Sardegna.

In scena uno dei più recenti successi della compagnia sassarese: “Hansel e Gretel” spettacolo ispirato alla celeberrima fiaba tedesca riportata dai fratelli Grimm nella raccolta “Le fiabe del focolare”.



Sul palco protagoniste dello spettacolo sono Daniela Cossiga e Antonella Masala che hanno anche curato i testi e la regia del progetto adatto ad una fascia d’età dai 5 ai 14 anni. In questa rilettura dell’antica fiaba i due bambini smarriti nel bosco restano i personaggi chiave della storia ma nuovi elementi entrano in gioco da un punto di vista narrativo e didattico. «Il racconto inizia nel momento in cui Hansel e Gretel dopo essersi persi nel bosco - dice Cossiga - cercano di ritrovare la strada di casa». Il momento dell’abbandono da parte dei genitori non compare in questa versione. «Il nostro obiettivo - spiega Masala -è quello di focalizzare invece l’attenzione dei bambini che assisteranno allo spettacolo sul tema del coraggio e dello sviluppo dell’autonomia».



La scenografia e le maschere sono state realizzate in collaborazione con gli allievi della Scuola Di Scenografia dell’Accademia ‘M. Sironi’ di Sassari: Simona Oddo, Giovanni Vacca, Michael Ogana. Docenti Oscar Solinas e Monia Mancuso. Scenotecnica e fonica Michele Grandi, Light designer Paolo Palitta, Costumi Roberta Amadu e Daniela Cossiga Puppet Daniela Cossiga, in collaborazione con Nadia Imperio, Mario Chessa e Sante Maurizi. Sarà possibile prenotare i biglietti inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com.