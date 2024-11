Cor 2 maggio 2024 Punta Giglio Libera: 5° incontro tematico Sabato 4 maggio, alle 18.30, ad Alghero il quinto Incontro Tematico presso la Fondazione Laconi in via Mazzini 99 organizzato dall´ars Punta Giglio Libera sui principali temi ambientali



ALGHERO - Si terrà sabato 4 maggio, alle 18.30, ad Alghero il quinto Incontro Tematico presso la Fondazione Laconi in via Mazzini 99 organizzato dall'aps Punta Giglio Libera sui principali temi ambientali. Nell'occasione Maria Vittoria Migaleddu di ANS (Assemblea Natzionale Sarda) e Salvatore Pinna parleranno di "Lingue per la salvaguardia dell'ambiente".