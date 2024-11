Cor 2 maggio 2024 Pd, c´è il via libera per Esposito e Sartore Si ricompone l’asse a cui ha lavorato a lungo con lungimiranza il neo segretario cittadino Enrico Daga insieme agli esponenti della lista “Per Alghero”. Nelle prossime ore la composizione della lista



ALGHERO - Pace fatta tra i Dem algheresi, mancherebbe soltanto la firma e sarebbe questione di tempo. Dopo un lungo percorso e alterne vicende, le amministrative del 2024 sanciranno il ricompattamento definitivo tra le diverse anime del Partito democratico e i consiglieri che nel 2014 avevano dato vita alla civica "Per Alghero", col sostegno dell'allora sindaco Mario Bruno. Quella che fino a qualche settimana fa sembrava un'insanabile chiusura, troverebbe invece il lasciapassare definitivo dei vertici locali, provinciali e regionali. Così in lista Pd alle imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale algherese figureranno, tra gli altri, Pietro Sartore, l’ex vicesindaca Gabriella Esposito con l’ex assessore Mario Nonne. Con loro altri pezzi dell'ex Civica così da comporre un lista dal consistente peso elettorale.



Nella foto: Gabriella Esposito e Pietro Sartore