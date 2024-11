Cor 4 maggio 2024 Nicita (Pd): Libertà di stampa sotto assedio Parole di Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole, intervenendo a Metropolis su Repubblica: a rimarcarlo la classifica annuale di ‘Reporter senza frontiere’



CAGLIARI - «In Italia la libertà di stampa è apertamente sotto attacco. A rimarcarlo non è solo il Partito Democratico, ma la classifica annuale di ‘Reporter senza frontiere’. Più nello specifico, a doverci allarmare, non è tanto la posizione del nostro Paese nella classifica internazionale, quanto la precipitosa discesa compiuta dall’Italia nell’arco di un solo anno. Ben cinque posizioni. E in controtendenza rispetto al passato», ha dichiarato Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nelle Isole, intervenendo a Metropolis. «Motivazioni valide della discesa possono essere individuate nelle leggi bavaglio sostenute dalla maggioranza. Nella gestione sconsiderata del servizio pubblico del governo Meloni. Nella sola possibilità che un’agenzia di stampa indipendente come l’Agi possa essere acquistata da un imprenditore che, oltre a possedere già alcuni giornali di destra, è anche un deputato della Lega - ha proseguito Nicita. Una serie di colpi ben assestati che sembrano non voler lasciare scampo al pluralismo e all’autonomia dell’informazione che da sempre contraddistinguono la Repubblica italiana», ha concluso.