«Programmazione e rilancio con Antonio Marras»

ALGHERO - «La coalizione di Centrodestra, sardista e civica è all’opera per ridisegnare il ruolo della città di Alghero inquadrandolo in un più ampio spazio territoriale, anche in ragione dei cambiamenti normativi intervenuti. Partendo da un “Team per la Programmazione” la Coalizione lavorerà affinché nessuno si senta dimenticato o emarginato, ma tutti possano concorrere alla valorizzazione della città e del suo territorio e realizzare i propri progetti di vita». «Con la buona volontà, l'impegno, la ragione, la competenza, la passione di tutti coloro che intendono svolgere il nobile compito di amministrare la cosa pubblica noi siamo convinti di poter dare le giuste risposte ai bisogni della nostra comunità», sottolinea il Candidato Sindaco Marco Tedde.



Alghero e la Riviera del Corallo hanno anche la necessità di rivitalizzare il loro ruolo e il loro posizionamento nazionale ed internazionale. «La auspicabile collaborazione con grandi personalità algheresi di rilievo nazionale ed internazionale come Antonio Marras, e con gli altri grandi talenti algheresi, affacceranno la città verso nuovi scenari imprenditoriali e di investimenti che potranno creare ricchezza, economia diffusa ed occupazione – rimarca il candidato sindaco Marco Tedde - La stima degli algheresi per Antonio Marras e per altri grandi artisti algheresi e l'amore che tutti loro hanno sempre dimostrato per Alghero crediamo possa diventare una chiave con cui aprire porte verso nuovi, importanti ed inesplorati scenari», conclude.



Nelle stagioni politiche in cui la Coalizione di Centrodestra è stata al governo della città individuammo i grandi settori economici (Turismo, Commercio, Artigianato, Servizi, ecc.) in cui andava inquadrato lo sviluppo della città. Venne così elaborato il Piano Strategico "Alghero 2020" approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di allora. I grandi investimenti in infrastrutture già realizzati o avviati, come le nuove reti idrico-fognarie, le aree per l’insediamento delle aziende artigiane, la viabilità con il progetto della nuova circonvallazione, il sistema delle piste ciclabili ed i parcheggi, il recupero dell’area di Piazzale della Pace, la grande opera di recupero e valorizzazione del nostro centro storico con gli interventi nel complesso Santa Chiara e nel Quarter, e l’avvio, anche recente, di altri importanti interventi infrastrutturali hanno cambiato e stanno cambiando in meglio e definitivamente il volto della città. Partendo da questi importanti risultati il “Team per la Programmazione” opererà in stretto contatto con i diversi Uffici comunali strutturati in “Unità di progetto” e avvalendosi di tutte le competenze tecnico scientifiche presenti seguirà nel modo più puntuale possibile le progettazioni avviate così come quelle che saranno licenziate anche grazie ai rapporti virtuosi con l'Università di Sassari e più in generale con l'area vasta del nord Sardegna.