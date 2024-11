«La revoca un fatto personale»

15:16 No Ministero per inchiesta eolico. Alghero pronta alla mobilitazione Il sindaco Raimondo Cacciotto, con i colleghi dei Comuni di Bosa, Ittiri, Magomadas, Putifigari e Tresnuraghes è deciso a contrastare la decisione del Ministero dell´Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha negato la partecipazione pubblica in merito al progetto eolico offshore Mistral.