Mariotti: momento difficilissimo, vado avanti

SASSARI - «È un momento difficilissimo per me, per la mia famiglia, per i miei amici e per la coalizione che sostiene la mia candidatura. Ho dato la mia disponibilità a competere alle elezioni comunali per il bene della mia città, e nonostante tutto continuerò a farlo, impegnandomi in questa direzione per raggiungere l’obiettivo che tutti noi ci siamo proposti. Tutto questo grazie anche al sostegno della coalizione, di tutti coloro che mi sono vicini e anche dei vertici nazionali dei partiti che mi hanno manifestato a più riprese la loro solidarietà, invitandomi ad andare avanti serenamente con decisione e con lo stesso impegno con il quale, fin dal primo minuto, stiamo, affrontando questa campagna elettorale». Così Gavino Mariotti, Rettore a Sassari e candidato alle elezioni per la carica di sindaco, dopo la bufera giudiziaria che lo vede coinvolto dalla nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Cagliari nell'inchiesta "Monte Nuovo".