G.B. 17 maggio 2024 Europa tra pace e guerra: incontro a Sassari "Europa tra pace e guerra" è il tema dell’incontro organizzato a Sassari da Progetto Sardegna venerdì 17 maggio, alle ore 18, presso il Teatro dei Cappuccini, in piazza dei Cappuccini 3



SASSARI - Il tema "Europa tra pace e guerra" sarà al centro di un importante incontro organizzato a Sassari da Progetto Sardegna. Questo evento si inserisce nel ciclo di iniziative promosse dai tavoli tematici del movimento fondato da Renato Soru. Durante l'incontro, verranno analizzati i conflitti attuali nel mondo, con un focus particolare sugli scenari più vicini a noi, come l'Ucraina e la Palestina. L'obiettivo è comprendere meglio le cause e gli effetti di queste crisi, in un momento in cui la diplomazia internazionale sembra incapace di trovare soluzioni efficaci.



La cosiddetta "operazione speciale" di Putin, inizialmente pensata come una guerra lampo, si è trasformata in un conflitto prolungato e devastante, con gravi conseguenze in termini di vite umane e prospettive future. Anche dal Medio Oriente giungono quotidianamente notizie drammatiche dalla Palestina, con immagini che scuotono le coscienze. Un tema centrale dell'incontro sarà il silenzio dell'Europa e i comportamenti spesso ambigui dei singoli stati membri. "Qual è il costo morale che l'Europa dovrà pagare per queste incertezze e indecisioni?"



Queste e altre domande saranno affrontate durante il dibattito, che vedrà gli interventi di Renato Soru, Mario Mauro (ex vice presidente del Parlamento Europeo), e Gianni Fresu (docente associato di filosofia politica all'Università di Cagliari). Il dibattito sarà coordinato da Antonella Fancello. L'evento si terrà venerdì 17 maggio, alle ore 18, presso il Teatro dei Cappuccini, in piazza dei Cappuccini 3, Sassari.