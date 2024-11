Cor 21 maggio 2024 Matteo Porcu, il Sardo per contare in Europa «Per contare in Europa e dare più forza alla Sardegna». Porcu è il candidato alle elezioni Europee dell´8 e 9 Giugno 2024 con il M5s. Il suo impegno è rivolto alla crescita economica del territorio insulare, allo sviluppo turistico in armonia con l´ambiente. Per votarlo è sufficiente scrivere Porcu nella lista 5 Stelle: le sue parole