S.A. 18:44 Quasi 30 gradi in Sardegna per il ponte del 1° maggio Nelle prossime ore è attesa la prevalenza dell´alta pressione di origine africana che si espande su tutto il Mediterraneo. Questo porterà a un aumento graduale delle temperature con un incremento di 4 gradi nei prossimi giorni



ALGHERO - Ritorna il bel tempo in Sardegna con giornate soleggiate, ventilazione debole e un aumento significativo delle temperature per un anticipo d'estate. Una previsione climatica che riguarderà l'intero ponte dell'1 maggio sino a domenica, quando è attesa una nuova area perturbata che però dovrebbe dare seguito solo a velature senza precipitazioni. Nelle prossime ore è attesa la prevalenza dell'alta pressione di origine africana che si espande su tutto il Mediterraneo con qualche nube solo a ridosso dei rilievi - fanno sapere i meteorologi della base dell'Aeronautica militare di Decimomannu - questo porterà a un aumento graduale delle temperature con un incremento di 4 gradi nei prossimi giorni e nelle zone centrali dell'Isola si potrebbe arrivare anche a superare localmente anche i 28 gradi.