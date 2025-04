S.A. 19:37 Il Forte Trio ai Mercoledì del Conservatorio Il 30 aprile alle 19 ai Mercoledì del Conservatorio arrivano grandi ospiti internazionali: il Forte Trio dal Kazakistan, formato da Maxat Jussupov (violino), Murat Narbekov (violoncello) e Timur Urmancheev (pianoforte). Verranno proposti, tra gli altri, brani di Rachmaninov, Shostakovic e Arenskij



SASSARI - È uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Canepa il prossimo concerto della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Il 30 aprile alle 19 sul palcoscenico della sala Sassu salirà il Forte Trio, proveniente dal Kazakistan e formato da Maxat Jussupov (violino), Murat Narbekov (violoncello) e dal fondatore e direttore artistico Timur Urmancheev (pianoforte). I tre musicisti proporranno il Trio elegiaque n. 1 di Sergej Rachmaninov, il Trio n. 1 op. 8 di Dmitrij Shostakovic, il Trio n. 1 op. 32 di Anton Arenskij e brani della tradizione kazaka. Il Forte Trio, Trio di Stato della Repubblica del Kazakistan, si è formato sotto il patrocinio dell’Ente dei concerti “Qazaqconcert”. Il suo repertorio spazia dalla musica classica e barocca alle composizioni jazz, dalla musica folcloristica kazaka alla musica classica nazionale che occupa un posto importante nell’attività artistica dell’ensemble.



Il Forte Trio ha un programma di tournée intenso esibendosi nelle migliori sale da concerto internazionali quali il Conservatorio statale Čajkovskij di Mosca, la Filarmonica di Pechino, la Sala concerti Cadillac a Shanghai, la Berliner Philharmonie con i Berliner Philharmoniker, la Salle Cortot a Parigi, la Sala da concerto Molière a Lione e in tutta Europa. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

La rassegna concertistica “I mercoledì del Conservatorio” si conferma come un punto di riferimento del panorama culturale del territorio. Non solo consente agli studenti di maggiore talento di proporsi, spesso per la prima volta, davanti a un vero pubblico, ma ospita anche le esibizioni dei suoi docenti, di livello internazionale, e di ospiti esterni di riconosciuto valore, come il Coro da camera del Conservatorio di Graz lo scorso 16 aprile. Il prossimo 7 maggio sarà la volta del pianista di origine argentina Daniel Rivera, assiduo collaboratore di Marta Argerich.