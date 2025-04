S.A. 19:50 Santa Cecilia: via alla rassegna Il Filo Rosso La nuova edizione riparte il prossimo 3 maggio dalla Biblioteca Universitaria di Sassari. Il repertorio sarà dedicato interamente a Bruckner, Fauré e Mendelssonh



SASSARI - “Il Filo Rosso” è un fil rouge tessuto ad arte dalle sapienti ugole della Polifonica Santa Cecilia di Sassari, legame fatto d’arte e note che di anno in anno si rafforza e rafforza il rapporto che lo associa alla città, ai luoghi della Cultura, agli amanti della musica e della Cultura, in generale a chiunque Cultura e musica abbia voglia di scoprirle, ascoltarle, viverle appieno ad un passo da casa in posti che hanno un senso. Un legame forte, che non si spezza. Un filo rosso che corre lungo le stagioni che passano, e che rifiorisce di anno in anno sempre più rigoglioso. Ed è per questo che in occasione del nuovo inizio della rassegna, appuntamento fissato il prossimo 3 maggio (ore 18.30) negli spazi della Biblioteca Universitaria di Sassari, la Polifonica Santa Cecilia diretta dal maestro Alessio Manca - accompagnamento al pianoforte del maestro Matteo Taras - proporrà alla platea un nuovo affascinante e intenso concerto, incentrato su un repertorio dedicato interamente a Bruckner, Fauré e Mendelssonh.



«Il Filo Rosso nasce come viaggio musicale capace di attraversare e collegare luoghi della cultura spesso silenziosi, restituendo loro voce attraverso la musica. La rassegna si svolge dal 2019: questo 2025 è traguardo che racconta una progettualità solida e condivisa. Ogni concerto si svolge in spazi non convenzionali quali sono musei, biblioteche e conventi, rappresentando una occasione per ampliare il pubblico e stimolare nuove collaborazioni artistiche. La varietà degli stili e l’incontro tra generazioni musicali diverse rende ogni tappa un momento unico di ascolto e confronto» spiega il direttore artistico Matteo Taras. Il secondo appuntamento della rassegna “Il Filo Rosso” è per il 20 giugno (ore 18.30) - ancora una volta alla Biblioteca Universitaria di Sassari - è avrà come graditissimi ospiti la Schola Cantorum “Civitas Templi” e Schola Cantorum “Olbia”, ensemble diretti dal maestro Marco Ortu. La rassegna è organizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Sardegna.