Cor 23 maggio 2024 Avs, Roberto Salis arriva ad Alghero L’incontro è previsto sabato 25 maggio alle ore 18.30 nella sede della coalizione del "Campo Largo" Insieme al padre dell’attivista interverranno Valdo Di Nolfo e Raimondo Caciotto



ALGHERO - Sabato 25 maggio, alle ore 18:30, presso la sede della coalizione del "Campo Largo" in via XX Settembre 104, si terrà un incontro di rilevante importanza e aperto alla cittadinanza. L'evento vedrà la partecipazione di Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, candidata nella lista Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni europee con la lista Alleanza Verdi Sinistra.



Ilaria Salis, giovane insegnante, è stata recentemente trasferita agli arresti domiciliari dopo aver trascorso oltre 15 mesi nella prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest. La sua detenzione è avvenuta in seguito al suo arresto durante una manifestazione contro un raduno neonazista in Ungheria. Roberto Salis interverrà per raccontare la drammatica esperienza della figlia e per sostenere la sua candidatura.



Ad accompagnare Salis ci saranno gli interventi del consigliere regionale l' on. Valdo Di Nolfo e di Raimondo Cacciotto, candidato sindaco per il centrosinistra. L'incontro rappresenta un'importante occasione per discutere questioni cruciali legate alla democrazia, ai diritti umani e alla giustizia sociale. La partecipazione è aperta a tutti e si invita la cittadinanza a prendere parte attivamente a questo dibattito fondamentale per il nostro futuro europeo.