Cor 23 maggio 2024 «Tedde ossessionato dal Palatenda» Piccata replica di Orizzonte Comune-Podemos al candidato di Centrodestra: « forse avrebbe fatto meglio a farlo fare in questi anni in cui ha governato con i suoi assessori, con la guida della fondazione Alghero, e con la giunta regionale di centro destra»



ALGHERO - «Sarà per dei ricordi degli anni d'oro di Alghero, sarà per qualche bella serata trascorsa in compagnia con gli amici, sarà perchè si ricordano vecchi amori estivi, sarà perché sarà... come la canzone di Toto Cotugno del 1983 e presentata nella 33ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che rappresenta il vintage ormai passato, ma resta un mistero perchè il candidato a Sindaco della destra sia ossessionato dal "Palatenda" e non dal decoro e dalla pulizia della città, non si capisce ilperché». Piccata replica di Orizzonte Comune-Podemos al candidato di Centrodestra.



«Certo è noto a tutti, come emerso in questi anni, Alghero non può non avere una struttura al chiuso oltre il piccolo teatro (solo 250 posti) e altri spazi tutti all'aperto, ma forse, invece di ripetere come una mantra che occorre il Palatenda divenuto il primo obiettivo programmatico di Tedde, di Forza Italia e della destra, forse avrebbe fatto meglio a farlo fare in questi anni in cui ha governato con i suoi assessori, con la guida della fondazione Alghero, e con la giunta regionale di centro destra» attaccano Mulas e compagni.



«Ma evidentemente il candidato a Sindaco della destra, lo diciamo con il sorriso e senza alcuna offesa personale, visto anche l'avanzamento degli anni, ha il pensiero fisso rivolto a quei tempi e vive ancora la nostalgia degli anni 80. Perché non mette la stessa determinazione e passione per raccontare l'emergenza abitativa? La stessa passione per raccontare come fare funzionare la sanità algherese e i trasporti? Ha governato per 5 lunghi anni la regione e la città di Alghero, non ha fatto NIENTE e oggi viene a raccontarci le favole. Alghero ha già dato, adesso si volta davvero pagina» chiudono dal partito del Campo largo.