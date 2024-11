Cor 25 maggio 2024 Parco a fine corsa: assemblea ancora deserta Mimmo Pirisi (Pd Alghero) sottolinea i tormenti che hanno contraddistinto un´esperienza da dimenticare: «attendiamo la fine di questa legislatura e una nuova maggioranza per dare nuova guida e nuova linfa alla gestione del Parco»



ALGHERO - Ancora un'assemblea deserta per il Parco di Porto Conte. Nonostante la seconda convocazione, e gli argomenti non secondari in ordine del giorno, non si è riusciti a raggiungere un numero sufficiente per approvare il rendiconto di gestione del 2023 e un paio di variazioni al bilancio 2024, utili peraltro per programmare iniziative ed investimenti necessari al normale funzionamento del Parco. Si chiude così un'esperienza a dir poco turbolenta per Casa Gioiosa, col management in perenne trincea. «Ancora una volta non è servito il senso di responsabilità dell'opposizione per garantire il numero legale, la maggioranza oramai in frantumi attende il 9 giugno per concludere un'esperienza di 5 anni tormentati, litigiosi e privi di linea politica - attacca Mimmo Pirisi, capogruppo del Pd, sempre molto attento alle vicende di Tramariglio - attendiamo la fine di questa legislatura e una nuova maggioranza per dare nuova guida e nuova linfa alla gestione del Parco».



Nella foto: una delle tante manifestazioni di protesta susseguitesi a Casa Gioiosa