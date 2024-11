Cor 26 maggio 2024 Da Gasparri e Pittalis sostegno a Tedde Le parole di Marco Tedde e Maurizio Gasparri, presidente del gruppo di Forza Italia in Senato, ad Alghero insieme a Pietro Pittalis per sostenere la candidatura del leader di Forza Italia per il rinnovo amministrativo di Alghero in programma i prossimi 8 e 9 giugno. Le immagini