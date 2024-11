S.A. 27 maggio 2024 Prima finale play-off Promozione

Alghero vince contro Usinese I giallorossi vincono 2-1 in “Pino Cuccureddu” gremito e colorato di giallorosso. Ora la gara di ritorno a Usini



ALGHERO - L’Alghero si aggiudica il primo round della finalissima play-off di Promozione. 2-1 in un “Pino Cuccureddu” gremito e colorato di giallorosso. La squadra di Giandon prova sin da subito a fare la partita. Al 7’ il primo sussulto con una conclusione dal limite di capitan Mereu che il portiere ospite devia in calcio d’angolo. Al 10’ ci prova anche l’Usinese con una punizione insidiosa di Luiu che Piga neutralizza. Alghero ancora vicino al gol poco dopo il quarto d’ora con Mereu, sempre dal limite dell’area, ma Caboni salva in angolo. Poi ci prova Franchi, intorno alla mezzora, con una conclusione che sfiora la traversa. Poco dopo pericoloso Baraye, da posizione defilata, con un rasoterra che attraversa l’area di rigore senza trovare alcun compagno pronto alla deviazione vincente. I giallorossi trovano il meritato vantaggio nel secondo minuto di recupero: calcio d’angolo di Mereu, palla che viene leggermente deviata da qualche giocatore, forse anche ospite, e che finisce in rete.



A inizio ripresa arriva anche il raddoppio: bella iniziativa di Marco Carboni, che vince un contrasto e che quasi dal fondo mette un pallone sul secondo palo sul quale si fa trovare pronto Dore. Gli ospiti protestano perché reclamavano un fallo ma l’arbitro lascia correre e convalida il gol. Al 18’ l’Usinese accorcia le distanze con Spanu: sinistro dal limite e palla che prima colpisce il palo poi finisce in rete. Recrimina anche l’Alghero al 37’ per un fuorigioco piuttosto dubbio fischiato a Marco Carboni, con mister Giandon che viene successivamente espulso per proteste. Nel finale rosso anche per Tedde (Usinese). La vittoria nei play-off e relativa promozione in Eccellenza ora passa per Usini. Servirà un’altra grande prova dei giallorossi per conquistare il grande obiettivo stagionale.



ALGHERO – USINESE 2-1

ALGHERO: Piga, Dore, Masala, Manunta, Mereu, Urgias (35’ st P. Carboni), Ruben Feliz, Mula, Franchi, M. Carboni (41’ st Meloni), Baraye. In panchina: Pittalis, Sini, Giorgi, Spiri, Sasso, Puddu, Pinna. Allenatore: Gian Marco Giandon

USINESE: Caboni, M. Saba, Spanu, Daga, Luiu (45’ st Porcu), Gutierrez, Ferranda (13’ st Saccu), Tedde, Foddai (17’ st F. Mura), Sanna, D. Saba. In panchina: Zaccheddu, A. Mura, Capra, Nieddu, Saccu, Oggiano, Balzani. Allenatore: Gianfranco Ravot

ARBITRO: Samuele Giudice di Sassari

RETI: 47’ pt Mereu, 6’ st Dore, 18’ st Spanu

NOTE: espulsi Tedde per l’Usinese e l’allenatore Giandon per l’Alghero; ammoniti Urgias, Masala, Dore e Puddu per l’Alghero, Sanna, Luiu e Saccu per l’Usinese