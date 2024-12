S.A. 29 maggio 2024 Udc e Patto per Alghero: la presentazione I 24 candidati e le candidate della lista Udc Patto per Alghero si sono ritrovati in piazza Pino Piras per presentarsi alla città insieme al candidato sindaco Marco Tedde



ALGHERO - «Ci presentiamo in piazza perché è ascoltando le persone che comprendiamo le esigenze della nostra città!». I candidati e le candidate della lista Udc Patto per Alghero si sono ritrovati in piazza Pino Piras per presentarsi alla città insieme al candidato sindaco Marco Tedde. L’incontro è stato all’insegna del «“Insieme per l'Alguer de Demà”, il nome del programma della coalizione di centrodestra liberale, sardista e civica che punta a creare, a progettare e a strutturare la città del domani... ma già da oggi. La lista ha iniziato i propri incontri già due mesi prima delle elezioni per conoscerci e fare massa critica, una lista di centro, moderata accomunata da valori comuni».



«La politica è mettersi a disposizione, farlo con il sorriso e la consapevolezza che si sta facendo del proprio meglio per la collettività» hanno raccontato i candidati. Tanti gli esordienti e gli algheresi di adozione arrivati nell’Alghero guidata da Marco Tedde e che vogliono porre fine al declino della città con le consiliature successive. Diversi i giovani che sperano in un futuro migliore e cui il candidato sindaco nel suo discorso ha risposto: «E' nostro dovere lavorare per coinvolgere i giovani e sostenere le loro attività imprenditoriali, garantire una crescita culturale e dare l'opportunità di realizzare i propri sogni». I 24 candidati della lista UDC-Patto per Alghero sono: Rodolfo Valentino, Nina Ansini, Davide Arus, Eva Maria Bianchi, Gerolamo Biosa, Anna Rita Catardi, Giovanni Antonio Cecconello, Giuseppe Cossu, Marina Crabuzza, Carlo Delrio, Bruno Frigau, Alessandro Magrini, Rafaela Mariuzzo, Angelo Martinez, Emanuela Muglia, Mauro Murgia, Antonello Muroni, Bruno Pais, Antonio Giovanni Piras, Maria Vittoria Porcu, Lelle Salvatore, Giada Spada, Umberto Troisi, Gianfranco La Cognata