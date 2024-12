Cor 1 giugno 2024 «Alghero prima in Sardegna per arrivi e presenze» Alghero prima città in Sardegna per arrivi e presenze turistiche nel 2023, anno da record, con 1.6mln di presenze turistiche, un +22,54% sul dato 2022: esulta Alessandro Cocco



ALGHERO - «Un risultato che è frutto del grande lavoro fatto dal comparto dell'ospitalità, con il pieno supporto di questa amministrazione di centrodestra, che ha investito importanti risorse sulla promozione e sulla programmazione turistica. I dati sono raccolti da sired/ross1000 della Regione Sardegna. Sono affidabili benché poco granulari, come potremmo averli se avessimo un vero osservatorio del turismo a livello cittadino, un obiettivo fondamentale per la prossima amministrazione, uno strumento che efficienterebbe in modo importante gli investimenti pubblici e privati. Nel settore alberghiero si distinguono, per risultato positivi, i 4 e i 5 Stelle e gli alberghi diffusi, mentre nel campo extra alberghiero fanno bene gli alloggi privati, gli affittacamere e le case vacanze. Notevole anche il dato sulle variazioni dei movimenti 2023 su 2022 della Provincia di Sassari: un buon andamento nei mesi spalla, con dati che parlano di un +57% di arrivi nel mese di gennaio e un +20% medio per i mesi di febbraio, marzo e aprile. A dimostrazione dello sforzo fatto sulla promozione e sui prodotti turistici complementari a quello estivo-balneare. Dati che certificano il buon lavoro fatto fin qui da tutto il sistema città, che incoraggia a fare ancora meglio e andare ancora avanti». Così Alessandro Cocco (nella foto), delegato al Turismo ad Alghero e candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale dell'8 e 9 giugno.