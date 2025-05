S.A. 18:23 Sport e cultura: Maggio di eventi a Sassari Il 3 e 4 maggio Monumenti Aperti, con nuovi tesori da scoprire. Quarantasette siti suddivisi in 4 percorsi e 5 itinerari, guidati dai tanti volontari che racconteranno la città e le bellezze del territorio. A maggio anche la Corsainrosa



SASSARI - Sarà un maggio ricco di iniziative, quello appena partito a Sassari. Questo fine settimana, il 3 e 4 maggio, uno degli appuntamenti più amati: Monumenti Aperti, con nuovi tesori da scoprire. Quarantasette siti suddivisi in 4 percorsi e 5 itinerari, guidati dai tanti volontari che racconteranno la città e le bellezze del territorio. E per gli appassionati di sport – ma non solo – già dal I maggio è partita la grande organizzazione della Corsainrosa, che accompagnerà la città per tutto il fine settimana. Il momento più atteso di maggio, e tra i più attesi di tutto l’anno, arriverà però il 18, con la Cavalcata Sarda, espressione più autentica della tradizione e della cultura isolana. Diverse le iniziative collaterali previste quest'anno nei giorni precedenti alla tanto attesa sfilata.