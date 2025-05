S.A. 19:40 Omaggio a Massimo Ferra al Teatro Massimo Una grande orchestra, formata da un quartetto base composta da Bebo Ferra, Francesco Sotgiu, Salvatore Maiore, Pietro Ferra, al quale si aggiungerà un ensemble d’archi di 13 elementi (Ensemble Rèunis) e tutti gli ospiti speciali: Stefano Ferra, Paolo Fresu, Furio Di Castri, Emanuele Cisi, Rita Marcotulli, Marco Micheli, Luca Mannutza, Francesca Corrias, Marco Argiolas e Pierfrancesco Loche



CAGLIARI - Massimo Ferra è stato uno dei più grandi musicisti e compositori sardi degli ultimi cinquanta anni, un’artista e chitarrista straordinario che spaziava dal classico al jazz, dal contemporaneo al popolare con grande raffinatezza e sensibilità. Anima musicale instancabile, figlio di questa terra e della città di Cagliari che ha affascinato intere generazioni di musicisti, Massimo rappresenta certamente una delle principali fonti di ispirazione per il mondo musicale contemporaneo. Venerdì 9 maggio (ore 21) al Teatro Massimo di Cagliari, andrà in scena un evento speciale a lui dedicato in compagnia di alcuni eccezionali artisti della scena internazionale che negli anni hanno condiviso la sua arte. A guidare la serata, la “Ferra’s Legacy” con il fratello Bebo e i figli Pietro e Stefano, la cui mission sarà accompagnare e diffondere la sua musica negli anni a venire.



Una grande orchestra, formata da un quartetto base composta da Bebo Ferra, Francesco Sotgiu, Salvatore Maiore, Pietro Ferra, al quale si aggiungerà un ensemble d’archi di 13 elementi (Ensemble Rèunis) e tutti gli ospiti speciali: Stefano Ferra, Paolo Fresu, Furio Di Castri, Emanuele Cisi, Rita Marcotulli, Marco Micheli, Luca Mannutza, Francesca Corrias, Marco Argiolas e Pierfrancesco Loche, protagonista con Massimo e Alberto Suznik dell’esperienza dei “Loskos”, la storica band cagliaritana dei primi anni Ottanta. Un viaggio attraverso la produzione e il patrimonio artistico di Massimo Ferra, l’occasione per celebrare l’inizio di una nuova vita per un’opera ricchissima ancora da svelare o da riscoprire per intero.



Nella foto (di Mela): Massimo Ferra