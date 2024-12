Cor 6 giugno 2024 Sergio Mura nuovo segretario della Cisl sassarese Ad affiancarlo nella segreteria ci saranno Maria Giovanna Mela e Alessandro Marcellino. Mura è stato eletto nel corso del Consiglio generale chiamato a sostituire Pier Luigi Ledda



SASSARI - È Sergio Mura, 58 anni, di Sassari, il nuovo segretario della Cisl sassarese. Sposato, padre di due figlie, laurea in Scienze Politiche, Mura è stato segretario provinciale di Sassari della First Cisl (la federazione della CISL del settore credito) fino al 2013. Da allora è segretario regionale della stessa federazione, guidata in anni di grandi cambiamenti e di crisi del settore ed economica. Ad affiancarlo nella segreteria ci saranno Maria Giovanna Mela e Alessandro Marcellino. Mura è stato eletto nel corso del Consiglio generale chiamato a sostituire Pier Luigi Ledda, diventato da qualche settimana segretario generale della Cisl e presente ai lavori insieme al leader nazionale del sindacato, Luigi Sbarra.