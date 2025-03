S.A. 16:39 Selezioni per un capo barca ad Alghero Selezioni per un marittimo con qualifica di capo barca per la pesca costiera e motorista abilitato, il giorno 2 aprile presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero



ALGHERO - Avviso di chiamata d’imbarco per un marittimo con qualifica di capo barca per la pesca costiera e motorista abilitato. Le selezioni entro le 10 del giorno 2 aprile presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.