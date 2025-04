S.A. 15:33 JazzAlguer: Antonio Ciacca Trio al Poco Loco Dopo un’apertura sold out, con lo Strino-Vignali Duo, l’ottava edizione di JazzAlguer promette ancora grande musica in un appuntamento in calendario il 30 Aprile, giornata dell’International Jazz Day. Sul palco del Poco Loco si esibirà l’Antonio Ciacca Trio



ALGHERO - Nella giornata in cui tutto il mondo celebra l’International Jazz Day, sarà l’Antonio Ciacca Trio a salire sul palco del Poco Loco. Dopo la prima serata sold out, lo storico club algherese di Via Gramsci è pronto per ospitare la seconda data in cartellone dell’ottava edizione dell’International Jazz Day è una giornata importante, istituita dall’Unesco nel 2011, che non solo celebra il jazz come genere musicale ma soprattutto come strumento per il dialogo e la cooperazione. È stato il pianista e compositore Herbie Hancock, con il suo incarico di Good Will Ambassador dell’Unesco, a farsene promotore. In questa data vengono organizzati svariati eventi in tutto il mondo. Mercoledì 30 aprile, dunque, sarà l’Antonio Ciacca Trio con l’“Omaggio a Bud Powell: il genio del Bebop"(ore 22.30) il protagonista della seconda serata in cartellone. Un viaggio musicale attraverso la vita e l'opera di Earl "Bud" Powell, uno dei più influenti pianisti della storia del jazz.



Antonio Ciacca, pianista di fama internazionale, compositore raffinato e studioso del jazz con un Dottorato in Musical Arts conseguito presso la Stony Brook University, ci guida in un viaggio unico attraverso il mondo musicale di Bud Powell, figura rivoluzionaria del bebop e pietra miliare della storia pianistica jazz. Earl "Bud" Powell (1924-1966) ha trasformato radicalmente l'approccio al pianoforte jazz, portando lo strumento dalle sonorità orchestrali dell'era swing a un linguaggio più moderno, veloce e complesso, perfettamente allineato con le innovazioni di Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Antonio Ciacca interpreterà alcune delle composizioni più significative di Bud Powell accompagnato sul palco da Nicola Muresu al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria. L'ottava edizione di JazzAlguer è promossa dall'associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell'ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.



Nella foto (di Claudio Barontini): Antonio Ciacca