Servizio Civile: bando per la selezione di 765 operatori Possono partecipare alla selezione i giovani dai 18 ai 28 anni. Domande entro il 26 marzo. Il progetto ha la durata di 12 mesi



CAGLIARI - È aperto il bando per la selezione di 765 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Si tratta di progetti le cui attività di assistenza e accompagnamento sono rivolte esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 288/2002 e dell’art.40 della legge n. 289/2002; alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità, altri un periodo di tutoraggio da 1 a 3 mesi. Possono partecipare alla selezione i giovani dai 18 ai 28 anni compiuti e in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando



Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede esclusivamente attraverso la piattaforma Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 marzo 2025. Il progetto ha la durata di 12 mesi ed una modalità di impiego che prevede un monte ore annuo di 1.145 per un max di 25 ore di servizio settimanale.