Itf Combined, domenica la quarta finale Domani sarà tempo di finali per il quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula



CAGLIARI - Domani sarà tempo di finali per il quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Vista la decisione del Coni di non far disputare eventi sportivi oggi, giorno dei funerali di Papa Francesco, le finali verranno disputate domenica.



Nel singolare maschile, la sfida per il titolo sarà tra l'italiano Gabriele Piraino e lo spagnolo Max Alcala Gurri, mentre nel femminile, la testa di serie numero 1 Nuria Brancaccio (Italia) se la vedrà con la numero 3 Nastasja Schunk (Germania). Domenica verrà assegnato anche il trofeo del doppio maschile.



Nel maschile, si sfiderà da una parte la coppia numero 1 del tabellone, quella composta dai giapponesi Ryuki Matsuda e Naoki Tajima, e la numero 3, con gli italiani Giovanni Oradini e Marcello Serafini. Il doppio femminile ha già le sue regine: sono le olandesi Jasmijn Gimbrere e Stephanie Judith Visscher, teste di serie numero 1, che hanno battuto 6-4, 6-2 in finale la norvegese Astrid Wanja Brune Olsen e la giapponese Hikaru Sato.



Nelle foto: Premiazione per le protagoniste del doppio; le vincitrici Jasmijn Gimbrere e Stephanie Judith Visscher; le finaliste Hikaru Sato e Astrid Wanja Brune Olsen