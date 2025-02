S.A. 19:00 Selezione per motorista ad Alghero Avviso di chiamata di imbarco della Capitaneria per un marittimo in qualità di motorista da imbarcare sul motopesca Molinari



ALGHERO - La Capitaneria di Alghero ha diffuso l'avviso di chiamata di imbarco per un marittimo in qualità di motorista da imbarcare sul motopesca Molinari. I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea.