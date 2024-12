S.A. 7 giugno 2024 Sennori negli scatti dei giovani residenti I ragazzi, attraverso una serie di scatti fotografici, potranno raccontare la realtà sennorese vista dai loro occhi. Attraverso la metodologia del PhotoVoice, un potente strumento creativo ed educativo che unisce fotografia e narrazione, comunicheranno la loro esperienza per immagini



SENNORI - L’amministrazione Comunale di Sennori presenta “Luoghi Comuni” un progetto dedicato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ascoltare la loro voce è l’obiettivo di questo progetto e l’obiettivo sarà lo strumento con cui realizzarlo. I ragazzi, attraverso una serie di scatti fotografici, potranno raccontare la realtà sennorese vista dai loro occhi. Attraverso la metodologia del PhotoVoice, un potente strumento creativo ed educativo che unisce fotografia e narrazione, comunicheranno la loro esperienza per immagini.



Il progetto, finanziato dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, è realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Àndala Noa in partenariato con Akròasis Aps. Dare voce ai ragazzi è uno dei principali obiettivi di mandato del mio Assessorato e di tutta l’Amministrazione comunale. Vogliamo creare una potente piattaforma comunicativa che consenta ai ragazzi di esprimersi facilmente, con strumenti digitali di uso quotidiano. È sufficiente un cellulare per raccontare il loro paese. Siamo convinti che questo progetto possa avere un impatto significativo sulla consapevolezza comunitaria dei più giovani e sul cambiamento sociale di cui sono portatori. Culmine del progetto sarà la Citizen Exhibition, una mostra aperta al pubblico allestita con le loro foto durante la quale i partecipanti potranno condividere il loro lavoro con la comunità tutta»”. Il primo appuntamento è l’11 giugno alle ore 18.30 al Centro Culturale di Sennori, in Via S. Farina 32. Nell’occasione sarà presentato il progetto a cura della coordinatrice, la Dott.ssa Monia Satta e a seguire il primo incontro con i partecipanti.