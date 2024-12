S.A. 7 giugno 2024 «Il diritto alla casa deve essere tutelato» E´ l´impegno di Anna Arca Sedda, Gino Correddu, Valter Dall´Antonia ed Emanuela Piras, candidati nella lista Alleanza Verdi Sinistra per il Consiglio comunale di Alghero, alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno



ALGHERO - «Alleanza Verdi Sinistra, con Raimondo Cacciotto sindaco, si impegna affinché l’amministrazione comunale attui fin da subito politiche della casa che rispondano alla domanda di abitazioni popolari, di case con affitti annuali, di mutui sostenibili e di alloggi adeguati, oggi irraggiungibili per molte cittadine e cittadini algheresi», dichiarano Anna Arca Sedda, Gino Correddu, Valter Dall'Antonia ed Emanuela Piras, candidati nella lista Alleanza Verdi Sinistra per il Consiglio comunale di Alghero, alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.



«Il diritto alla casa è un diritto sacro, da tutelare e proteggere: ogni anno, decine e decine di giovani coppie algheresi sono costrette a cercare un’abitazione altrove, espulse dal mercato della casa ad Alghero. Se all'impossibilità di affittare per periodi medio-lunghi si sommano le difficoltà di accedere al credito, perché le banche non concedono mutui a chi ha lavori precari e non può offrire beni in garanzia, la situazione si fa drammatica: non solo per le oltre 400 famiglie in graduatoria ad Alghero per l'assegnazione di una casa popolare, ma anche per chi potrebbe pagare un affitto più elevato» evidenziano i candidati.



«Per andare incontro alle esigenze abitative delle cittadine e dei cittadini algheresi, è necessario stringere accordi con Area edilizia residenziale pubblica, con promotori e imprenditori immobiliari per la risoluzione benevola dei vincoli scaduti e delle controversie, per la rigenerazione di patrimoni edilizi e aree in abbandono e degrado, per la realizzazione di edilizia mista (in vendita e in locazione), per la cessione di alloggi in conto degli oneri di concessione. Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio comunale rappresenterà queste istanze, Alghero avrà una voce di sinistra attenta a questo tema. Per la città dei diritti, di tutte e di tutti» concludono.



Nella foto: Gino Correddu, Valter Dall'Antonia ed Emanuela Piras