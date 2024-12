S.A. 12 giugno 2024 Festival dello Sport tra Sassari, Sorso e Porto Torres La manifestazione si svolge a Sorso, Sassari e Porto Torres, prevede un open day presso le ASD aderenti e presidi in Piazza, con canestri, biliardino, palloni e tanto altro per il gioco libero



SASSARI - Si svolge nel mese di giugno il Festival dello Sport realizzato nell’ambito del progetto Centri in Rete, finanziato dal PLUS ambito territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino e gestito dal Consorzio “La Sorgente”, la Cooperativa “La Clessidra” e la Cooperativa EduPé. La manifestazione rientra tra le iniziative del progetto Centri in Rete e ha la finalità di incentivare la pratica sportiva oltreché di creare contesti aggregativi informali tra i giovani e Comunità. L’evento si svolge a Sorso, Sassari e Porto Torres, prevede un open day presso le ASD aderenti e presidi in Piazza, con canestri, biliardino, palloni e tanto altro per il gioco libero. Diverse ASD si esibiranno dal vivo e coinvolgeranno i presenti nelle loro attività.



Le iniziative si realizzano dal 12 al 28 giugno:

Sorso il 12 e 13 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 presso il Parco Vita alla Marina

Sassari il 13 e 14 giugno, ore 17.00 – 21.00, rispettivamente presso Piazza Santa Caterina e Piazza Bottego, e sabato 15 in Piazza Duomo insieme alla Biblioteca dello Sport, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Porto Torres, il 13, 14 e 28 giugno presso Piazza Ex Renaredda – Eroi dell’onda.