S.A. 14 giugno 2024 Opere d'arte online: algherese evade 120mila euro Nel mirino dei finanzieri è finito un lavoratore autonomo algherese che aveva venduto più di 20 opere d´arte digitali, pagate in criptovaluta Ethereum, omettendo di denunciare gli introiti per circa 120mila euro



ALGHERO - E' finito nei guai un'artista algherese che vendeva le sue opere online esigendo i compensi in criptovaluta senza poi denunciare al fisco gli incassi per circa 120 mila euro. Le indagini della Guardia di Finanza sono partite dall'analisi di un noto marketplace di arte digitale, cioè una piattaforma dove ciascun artista mette all'asta le proprie opere digitali e i collezionisti fanno le loro offerte per aggiudicarsi il lotto desiderato. Nel mirino dei finanzieri algheresi è finito un lavoratore autonomo che aveva venduto più di 20 opere d'arte digitali, pagate in criptovaluta Ethereum. Una volta venduta la singola opera, in alcuni casi anche del valore di quasi 20.000 euro, il collezionista acquirente pagava l'artista inviando al suo portafoglio digitale criptovaluta Ethereum, che successivamente veniva venduta su Coinbase, nota piattaforma exchange, in cambio di euro.