S.A. 21 giugno 2024 Contro gli incendi arrivano due Super Puma Operativi i due velivoli bimotori della tipologia Airbus AS332 Super Puma che saranno utilizzati per la campagna antincendio nei prossimi tre anni, il cui noleggio è interamente finanziato da fondi POR-FESR 2021-2027



CAGLIARI - Finalmente operativi i due velivoli bimotori della tipologia Airbus AS332 Super Puma che saranno utilizzati per la campagna antincendio nei prossimi tre anni, il cui noleggio è interamente finanziato da fondi POR-FESR 2021-2027. Ieri la direzione generale della Protezione Civile ha effettuato la consegna del servizio, sotto riserva di legge, che pertanto risulta immediatamente operativo, fino al prossimo 14 settembre. La procedura di gara, espletata dalla centrale di committenza, ha portato ad un affidamento per un totale di circa 17milioni di euro oltre iva.



La Ditta affidataria, la Heli Austria GmbH, ha offerto due velivoli con velocità massima a pieno carico non inferiore a 200 km/h con una autonomia di volo di almeno 2 ore e con una capienza totale di trasporto liquido estinguente pari a 4000 litri cadauno. Inoltre, gli elicotteri consentono il trasporto di 10 operatori, opzione molto utile per portare con celerità sull’incendi personale altamente specializzato nella lotta attiva anche con tecniche non convenzionali (fuoco tattico e controfuoco).

I due velivoli sono già di base nelle elisuperfici di Fenosu e Alà dei Sardi e, grazie alla velocità di spostamento, possono coprire un ampio raggio del territorio sardo. A supporto di ogni velivolo è inoltre presente una autocisterna con più di 6000 litri di carburante che, all’occorrenza, può avvicinarsi al luogo dell’intervento prolungando così il tempo dell’intervento stesso.



I due elicotteri sono capaci di approvvigionarsi d’acqua anche in piccoli bacini e questo consente di limitare il tempo di rotazione, avendo quindi una maggiore efficienza nelle operazioni di spegnimento. Gli stessi sono geolocalizzati e la loro posizione è disponibile in tempo reale presso i sistemi di visualizzazione della sala operativa regionale (SOUP) della direzione generale della Protezione civile.