S.A. 21 giugno 2024 Cibo e letteratura: incontro a Cyrano Protagonisti dell´evento saranno il giornalista e storico della cucina Giovanni Fancello e la studiosa Sara Chessa con il nuovissimo libro "Grazia Deledda e il cibo



ALGHERO - Lunedì 24 giugno nuova anteprima del festival Dall'altra parte del mare con un appuntamento dedicato a cibo e letteratura. Protagonisti dell'evento saranno il giornalista e storico della cucina Giovanni Fancello e la studiosa Sara Chessa con il nuovissimo libro "Grazia Deledda e il cibo. Da Omero ai giorni nostri" appena pubblicato dalle edizioni Arkadia. Un viaggio singolare tra letteratura e cibo, tra curiosità poco conosciute e tavole imbandite nei romanzi della grande scrittrice sarda.



L'appuntamento è per le 19,30, ad Alghero, nello spazio all'aperto della libreria Cyrano (Via Vittorio Emanuele, 11). Dialogherà con autrice e autore Sonia Borsato. Giovanni Fancello è giornalista, scrittore, gastronomo. Collaboratore del quotidiano “La Nuova Sardegna”, curatore del blog “In coghina”, è Prefetto per la Sardegna per l’Accademia Italiana Gastronomia Storica AIGS e scrive su “Taccuini Storici”. È Ispettore per la guida nazionale “Espresso Ristoranti” e cura la rubrica “Appunti di Cucina” per la radio nazionale Fizzshow. Ha pubblicato, tra gli altri, Sabores de Mejlogu, Sardegna a Tavola, Pasta: storie ed avventure di un cibo tra Sardegna e Mediterraneo, Le Sagre della Sardegna tra il sacro ed il profano. È uno degli autori dell’antologia Giganti di pietra (Arkadia Editore).



Sara Chessa, laureata in Scienze e tecniche psicologiche dei processi cognitivi, sta proseguendo il suo percorso con lo studio delle neuroscienze, concentrandosi sulla comprensione della mente umana con una particolare attenzione al legame con gli animali d'affezione. Appassionata lettrice è stata catturata dall'opera di Grazia Deledda per la prospettiva unica con cui la scrittrice rappresenta la Sardegna. Dall'altra parte del mare è un festival letterario internazionale ideato e realizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della libreria Cyrano Libri Vino Svago e il contributo di Fondazione Alghero, Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio IAA di Sassari, Comune di Alghero e Comune di Putifigari.