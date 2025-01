S.A. 3 luglio 2024 Rizziato presenta il suo libro ad Alghero Rizziato sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare il suo romanzo "L´Isola del rimorso". A dialogare con l´autore ci sarà Sandro Proietti



ALGHERO - Venerdì 05 luglio alle 19,30 Pierluigi Rizziato sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare il suo romanzo "L'Isola del rimorso". A dialogare con l'autore ci sarà Sandro Proietti. Pierluigi Rizziato è giornalista professionista dal 1982, è stato corrispondente di settimanali sportivi, di musica, cultura e attualità. Ha diretto un periodico sportivo e un altro di informazioni commerciali. Ha lavorato a Radio Venezia, nei quotidiani Il Diario, La Nuova Venezia, Il Giornale di Vicenza e per trent’anni a Il Gazzettino, dove è stato vicecapocronista nella redazione di Mestre e capocronista nella redazione di Rovigo. Ha collaborato con l’Ordine dei giornalisti del Veneto nell’ambito dei Corsi di formazione professionale. È componente del direttivo del Centro studi storici di Mestre. Ha pubblicato Mestre, gli anni beat (2009, Comune di Venezia – assessorato alla Cultura), con Mazzanti Libri nel 2016 ha pubblicato Mestre Venezia. Baci, abbracci, bisticci, tradimenti.