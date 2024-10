Cor 14 luglio 2024 «Partecipazione, questa la parola d´ordine» Lo dichiara l´assessore all´Urbanistica della città di Alghero, Roberto Corbia, all´indomani di "Baralles", il primo incontro pubblico organizzato presso il Balaguer



ALGHERO - «Ho partecipato in ascolto e con grande interesse al dibattito organizzato dall'associazione Ginquetes sul tema degli affitti brevi. Li ringrazio per aver promosso questo momento di dibattito e confronto pubblico, che rappresenta la modalità con la quale l'amministrazione vorrà aprirsi al dialogo e al confronto con le parti sociali della città, su questi temi, con l'obiettivo di costruire insieme,una visione condivisa sul futuro della città. L'immaginazione civica ha bisogno di energie come queste». Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica della città di Alghero, Roberto Corbia, all'indomani di "Baralles", il primo incontro pubblico organizzato presso il Balaguer.