Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSocietà › San Michele, appello al Vescovo
Cor 11:53
San Michele, appello al Vescovo
Dopo un anno nuovo appello per la riapertura della chiesa di san Michele rivolto con una lettera al Vescovo della Diocesi di Alghero e Bosa, padre Mauro Maria Morfino, inviata per conoscenza al sindaco Raimondo Cacciotto e alla Soprintendenza ai Beni culturali per le provincie di Sassari e Nuoro.
San Michele, appello al Vescovo

ALGHERO - Recentemente l’ultimo gesuita ha lasciato la chiesa di San Michele per raggiunti limiti di età e così la comunità gesuitica di Alghero ha dovuto cessare ancora una volta la sua importante opera in città. «Verso tutti i padri che si sono avvicendati nel corso degli anni mostriamo gratitudine e riconoscenza sia per la preziosa opera di apostolato che per la missione educativa e formativa svolta». Inizia così la lettera-appello a firma di Salvatore Scala, Carlo Sechi, Luigi Addis e Sergio Floris del coordinamento Sardenya i Llibertat.

«La festa di san Michele è ormai alle porte ma la chiesa dedicata al santo patrono della nostra città rimane ancora chiusa nonostante la piazzetta omonima sia stata recentemente riqualificata, liberata da gazebo e tavolini, e i lavori di rifacimento della facciata siano stati completati da oltre un anno. Dopo una lunga interruzione, lo scorso anno, è stata ripristinata la processione per le vie della Città Vecchia mentre un nutrito programma di festeggiamenti ha fatto da corollario alle celebrazioni religiose».

«Tuttavia rimane un interrogativo che fedeli e cittadini si pongono che noi raccogliamo in una forma di riflessione pubblica: “Quest’anno potremo contare sulla riapertura della chiesa di san Michele, il 29 settembre, per le celebrazioni della festività del santo patrono e a una apertura al culto di almeno una volta alla settimana? Il Comune di Alghero, le associazioni di volontariato presenti numerose in città e il servizio civile gestito dal Comune medesimo potrebbero fornire un contributo significativo alla Diocesi affinché con una fruttuosa collaborazione tale proposito possa realizzarsi. La chiesa, la cui cupola policroma costituisce uno dei simboli identitari della nostra città, è impreziosita da importanti arredi lignei e opere pittoriche risalenti ai secoli XVII e XVIII, sapientemente restaurati sotto la vigilanza della Soprintendenza ai Beni culturali di Sassari e Nuoro, un motivo in più per fedeli e visitatori di ammirare la bellezza artistica in essa presente».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
4/8In ricordo di un amico caro
25/7Porta una sedia in Piazza Civica: assemblea
7/7Alguer Miquel, battesimo catalano ad Alghero
30/6Cecchini, un addio amaro ad Alghero
5/6Crenos: bene turismo e male sanità nell´Isola
4/6La palestra della scuola media di via XX Settembre
28/5Alghero è la riviera delle nebbie
28/5Sardi risparmiatori: più formiche che cicale
20/5Giornata nazionale della Legalità al Teatro Verdi
19/5DisegnAmo l´Autismo, in scena la quinta edizione
« indietro archivio società »
29 agosto
L´allarme: Alghero nel baratro criminalità
30 agosto
«Amministrazione presidio di legalità e sicurezza»
30 agosto
Alghero: si trasferisce la guardia medica



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)