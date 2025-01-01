S.A. 17:48

Palazzo Ducale si illumina di blu per la pace

Da oggi, 19 settembre, e fino al 22, Palazzo Ducale sarà illuminato di blu, il colore dell’Onu, e la scritta “pace” sarà proiettata sulla strada a richiamare l’importanza di preservare e custodire la pace proprio perché, rappresentando un bene prezioso, “la pace non si calpesta”

SASSARI - Ancora una volta il Comune di Sassari si fa promotore di un’iniziativa per tenere alta l’attenzione sul valore della pace e per condannare la guerra e tutte le forme di violenza. Da oggi, 19 settembre, e fino al 22, Palazzo Ducale sarà illuminato di blu, il colore dell’Onu, e la scritta “pace” sarà proiettata sulla strada a richiamare l’importanza di preservare e custodire la pace proprio perché, rappresentando un bene prezioso, “la pace non si calpesta”. Con una risoluzione delle Nazioni Unite, il 2025 è stato proclamato come Anno Internazionale della Pace e della Fiducia dalle Nazioni Unite. La scelta delle giornate per l’illuminazione di Palazzo Ducale non è casuale: il 21 settembre è stata dichiarata Giornata internazionale della Pace dall’Assemblea Generale delle Nazioni: l’obiettivo era creare un giorno all’insegna della pace mondiale e della non violenza. Una risoluzione che esorta gli Stati membri dell’Onu, le organizzazioni governative, e non, e gli individui a concentrarsi in questo giorno nella promozione di azioni di sensibilizzazione sul tema della pace globale.



Questa giornata ha lo scopo di far luce su diverse guerre e sulle conseguenti catastrofi umanitarie del territorio palestinese occupato, dell’Ucraina, del Sudan e fino a quelle dimenticate come la guerra in Siria e nello Yemen, passando poi, per i conflitti meno ripresi dai media come quelli che interessano tantissime minoranze nel mondo. Negli ultimi mesi il Comune di Sassari ha promosso e ha aderito a numerose iniziative contro la guerra. Nella facciata di Palazzo Ducale campeggiano striscioni di ferma condanna contro tutte le ostilità e di netta presa di posizione per ciò che sta accadendo a Gaza, così come spesso la situazione è stata oggetto di dibattito in Consiglio comunale per tenere alta l’attenzione. «Tutte le iniziative sono finalizzate a chiedere la fine delle ostilità e a far maturare la consapevolezza che la guerra è sempre ingiusta alla radice, perché non esistono motivi che la possono muovere» commenta il sindaco Giuseppe Mascia.