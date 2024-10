Cor 14 luglio 2024 Vigili in servizio fino ad ottobre ad Alghero L´amministrazione comunale algherese guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto rinnova per tutta la stagione estiva la proroga di 16 vigili stagionali fino al 16 ottobre



La comunicazione da parte degli uffici della Regione Autonoma della Sardegna è arrivata ieri: il finanziamento per il progetto di assunzione di unità di polizia locale per la stagione estiva è definitivamente salvo. L'assessorato agli enti locali e quello alla programmazione hanno mantenuto gli impegni. Soddisfatto il Consigliere Regionale on. Valdo di Nolfo «è un segnale molto positivo, i contratti sono in scadenza nei prossimi giorni e con questo trasferimento possono essere rinnovati per 16 unità di polizia municipale». Si tratta di figure fondamentali per la sicurezza stradale nella stagione estiva della Riviera del Corallo, formate dal Comune di Alghero e che non vanno perse, anzi. Per l'unico rappresentante algherese in via Roma a Cagliari «questo progetto che è in primis di sicurezza stradale deve diventare anche di educazione civica, di accompagnamento e di formazione all'utenza soprattutto nei periodi di meno pressione turistica» .



Infine l'on Di Nolfo sottolinea che il finanziamento ha iniziato l'iter quando in consiglio regionale era seduto Michele Pais «è un progetto che nasce prima del mio arrivo nella massima assise regionale ma che ho voluto salvare e far proseguire». Ora la palla passa nelle mani del Sindaco Cacciotto e del dirigente del comune di Alghero dott. Nurra. «Sono stati al mio fianco nell'attività amministrativa per lo stanziamento dei fondi e sono sicuro che hanno lavorato senza sosta in queste ore per completarne l'iter», conclude Di Nolfo.