Cor 18 luglio 2024 Prime conferme per la Fc Alghero Dopo la conferma di Peppone Salaris alla guida della prima squadra della FC Alghero che giocherà nel prossimo campionato di Prima Categoria, la società, presieduta da Andrea Alessandrini, di concerto con il tecnico, da diverse settimane, sta lavorando sulla composizione della rosa. In attesa di presentare ufficialmente i nuovi acquisti, si inizia dalle riconferme dei giocatori



ALGHERO - Si parte dal capitano Carlo Pintus che vestirà la maglia giallorossa anche la prossima stagione. Classe '93, Carlo Pintus ha un curriculum di tutto rispetto: è cresciuto con le giovanili di squadre professionistiche come Cagliari prima e Brescia poi. Ha giocato tra i professionisti in Lega Pro (attuale serie C) con le maglie di Renate e Castiglione; in serie D ha indossato le maglie di Olbia, Astrea, Progetto Sant'Elia e Novese; diverse le stagioni disputate in Eccellenza e Promozione con squadre come San Teodoro, Valledoria, Thiesi, Lanteri e Usinese. Giocatore talentuoso, fantasista, con una spiccata personalità, Carlo Pintus, nonostante numerose altre proposte, ha deciso di rimanere con la FC Alghero.



Terza stagione consecutiva con la maglia della FC Alghero per il bomber Michele Cherchi. Una delle bandiere giallorosse, tra i primi ad aver sposato il progetto FC Alghero, Michele Cherchi, classe '86, ha vinto la classifica cannonieri nelle due stagioni passate, realizzando 30 reti in Terza Categoria e 26 in Seconda Categoria. Terza stagione consecutiva alla FC Alghero anche per il difensore Silvio Gnani, classe '91. Una certezza per la retroguardia giallorossa, con un giocatore di esperienza che in campo da sempre il massimo. Prima di arrivare alla FC Alghero, Gnani ha indossato le maglie di formazioni come Fertilia, Li Punti e Olmedo.



Resta in giallorosso anche uno dei giovani calciatori più interessanti, Christian Nemore. Classe 2002, Nemore può giocare sia a centrocampo che in attacco. Doti tecniche e fisiche ne fanno uno dei calciatori più interessanti che, negli anni scorsi, ha giocato con squadre come Ossese e Usinese. Con il suo tiro potente ha regalato delle belle soddisfazioni nelle due stagioni scorse. Infine, conferma anche per il centrocampista Alessandro Delias, classe 2000. Cresciuto nella Sef Torres, Delias si è distinto per grinta e impegno. Un giocatore instancabile, un'autentica spina nel fianco per gli avversari. Anche Alessandro Delias è alla sua terza stagione con la FC Alghero.