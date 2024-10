Cor 18 luglio 2024 Sara Zaccarelli al Blue Sunset festival Il Baretto di Porto Ferro presenta BlueSunset festival 2024. Domani, 19 luglio alle ore 21 nuovo appuntamento in calendario con la straordinaria Sara Zaccarelli



SASSARI - “Una voce che arriva da un Appennino selvaggio e sensuale che va da Bologna a Firenze, attraversa le valli e le vette e arriva al cuore, all’anima” (cit. SkyTG 24). Domani, venerdì 19 luglio, alle ore 21 sul palco del Baretto di Porto Ferro per il nuovo appuntamento in calendario del BlueSunset - accompagnata dalla BlueSunset Band - salirà la straordinaria Sara Zaccarelli, voce d’impatto già protagonista sulla baia nel 2018 e tornata ora per la gioia dell’organizzazione e del pubblico per regalare un’altra intensa serata di musica all’edizione 2024 del festival immaginato ancora una volta con passione da Danilo Cappai.



Sara Zaccarelli cresce a pane e black music divorando dischi di figure iconiche come Tina Turner, Aretha Franklin, Etta James e Otis Redding, ma anche delle nuove generazioni come Labirinth, Lana del Rey, Alicia Keys, Beyonce, Adele, Qveen Herby, Billie Eilish. Un mix di ascolti e ispirazioni che fuso all’innato talento di questa artista apprezzata in ogni angolo della penisola (isole comprese) compone il mosaico perfetto per chiunque sia predisposto alla scoperta e all’ascolto.



Il BlueSunset di Porto Ferro si è aperto lo scorso 5 luglio con Dave Moretti e la sua armonica accompagnati dalla resident band BlueSunset. A chiudere l’edizione 2024 sarà invece Francesco Piu. Tutto accade lungo un delicato, intenso, ritmato e coinvolgente viaggio nel blues (e dintorni), da gustare al calare del sole sulla baia accompagnati dallo scorrere della musica in un susseguirsi di serate bordo spiaggia dal forte respiro isolano o impreziosite da artiste e artisti di caratura nazionale e internazionale.