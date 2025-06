S.A. 10:55 Murales e concerto per Maria Carta ad Alghero Concerto intitolato “Deixa que te canti una cançó”, che si terrà nella serata di giovedì 5 giugno alle ore 19.45 presso il cortile della Scuola Media “Maria Carta”, nel quartiere della Pietraia



ALGHERO - In occasione della inaugurazione del nuovo murales dedicato a Maria Carta e della conclusione dell’anno scolastico la Banda Antonio Dalerci si esibirà in un concerto intitolato

“Deixa que te canti una cançó”, che si terrà nella serata di giovedì 5 giugno alle ore 19.45 presso il cortile della Scuola Media “Maria Carta”, nel quartiere della Pietraia in Alghero. Il titolo trae spunto dal brano omonimo, scritto dal poeta algherese Antonio Coronzu e musicato dal musicista e cantautore Paolo Dessì.



A coronamento di un percorso musicale dedicato a Maria Carta intrapreso negli ultimi due anni, la Banda Musicale Antonio Dalerci – in collaborazione con il Comune di Alghero, la Fondazione Maria

Carta, la Fondazione Alghero, l’Istituto comprensivo N 2 di Alghero e la Diocesi di Alghero-Bosa –

presenterà una rassegna di canzoni algheresi anche per riascoltare alcune fra le voci più popolari e consolidate del panorama musicale algherese: Gina Marrosu, Daniele Cambule, Silvia Meloni, Gabriella Caria, Alberto Lai, Annamaria Multineddu, Vittoria Lacana e voci emergenti come Francesca Idili e la classe 5 D della scuola primaria “Maria Immacolata”.



Ci sarà anche uno spazio per la poesia, con la lettura di testi prodotti dagli alunni della scuola secondaria di primo grado Maria Carta. Al termine della serata verrà inaugurato il nuovo murales dedicato alla grande artista di Siligo, realizzato dal maestro d’arte Mauro Morittu. La serata sarà presentata dalla professoressa Laura Faga.