S.A. 12:09 Uselli e Scano in concerto a Saccargia Il prossimo 9 giugno con inizio alle 15 30, Mauro Uselli al flauto bansuri e Remo Scano al sitar, saranno i protagonisti di un duo eccezionale



SASSARI - La Basilica di Saccargia sarà una cornice perfetta per il prossimo live del maestro algherese Mauro Uselli. Il prossimo 9 giugno con inizio alle 15 30, Mauro Uselli al flauto bansuri e Remo Scano al sitar, saranno i protagonisti di un duo eccezionale. Un incontro mutevole di raga e filosofia indiana per un momento meditativo e immersivo unico nel suo genere. Un concerto sperimentale, che ben si sposa con l’atmosfera della campagna, immersa in un silenzio mistico tipico della vallata in cui è sito questo straordinario esempio di architettura romanica, che è la basilica di Saccargia. Mauro Uselli, diplomato brillantemente al conservatorio in flauto traverso, approda alla musica indiana dopo aver lavorato su tutti gli stili musicali, dalla classica, alla tradizionale cubana, jazz e tutto ciò che è musica.



Nella foto: Mauro Uselli