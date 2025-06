S.A. 9:57 JazzAlguer: concerto alla Cantina Santa Maria La Palma Giovedì 6 giugno il sesto appuntamento in programma. Sarà la volta di Gionta i Riccardo. Un progetto, nato nel 2023, quello di Antonio Francesco Daga, in arte Gionta, alla voce, loop station e live electronics e Riccardo Pinna al pianoforte e tastiere



ALGHERO - L’ottava edizione di JazzAlguer prosegue in un’altra prestigiosa location, quella della cantina di Santa Maria La Palma. Per il sesto appuntamento di questa ricca edizione si esibiranno Gionta i Riccardo. Il 5 giugno, alle 19.00, la Cantina di Santa Maria La Palma ospiterà il sesto appuntamento in programma. Sarà la volta di Gionta i Riccardo. Un progetto, nato nel 2023, quello di Antonio Francesco Daga, in arte Gionta, alla voce, loop station e live electronics e Riccardo Pinna al pianoforte e tastiere.



La formazione, vincitrice della 2a edizione del “Concorso CantAlguer 2023”, propone un nuovo repertorio originale in algherese ovvero la variante della lingua catalana di Alghero, cercando di unire le tracce musicali e culturali del passato ad arrangiamenti, sonorità e strumenti contemporanei. Nel dicembre del 2024 è stato pubblicato il loro primo album “Quan miraves a lluny”, presentato in anteprima all’UCE (Catalunya Nord) e prodotto dalla Plataforma per la Llengua.



L'ottava edizione di JazzAlguer, con la direzione artistica di Massimo Russino, è promossa dall'associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell'ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero.

La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.



Nella foto: Gionta i Riccardo