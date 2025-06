S.A. 17:38 Festival del Mediterraneo: Venerdì concerto nel duomo di Alghero Alessandro Bianchi, uno dei più affermati organisti italiani sulla scena internazionale, eseguirà composizioni di Dupré, Torres, Rheinberger, Cor Kee e Mushel. Nella seconda parte interverranno i Giovani Cantori del Lolek Vocal Ensemble, diretti da Barbara Agnello



ALGHERO - Prosegue il Festival del Mediterraneo, tra le manifestazioni musicali di punta dell’estate algherese, ideato e curato dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. Venerdì 6 giugno nel duomo di Santa Maria è in programma un nuovo appuntamento con la Rassegna Internazionale Organistica. Con inizio alle 20,30, verrà proposto al pubblico il concerto “Percorsi sonori: da Dupré a Mushel dall’Europa all’Oriente”, articolato in due parti. Nella prima, l’organista Alessandro Bianchi eseguirà composizioni di Marcel Duprè (Triptique op. 62), Eduardo Torres (Impresion Teresiana), Joseph Gabriel Rheinberger (Sonata N° 1 op. 27), Cor Kee (Variazioni su un antico canto olandese) e Georgi Mushel (Toccata). Con oltre 2500 concerti tenuti in 50 paesi nei cinque continenti, partecipando a innumerevoli festival organistici nelle più grandi e importanti cattedrali e sale da concerto di tutto il mondo, Alessandro Bianchi è uno dei più affermati concertisti italiani sulla scena internazionale.



Nella seconda parte del concerto interverranno invece i Giovani Cantori del Lolek Vocal Ensemble, diretti da Barbara Agnello, fondatrice del coro, che canteranno Evening Rise (tradizionale dei Nativi americani, arr. Meinhard Ansohn), Jesu! Rex Admirabilis (Giovanni Pierluigi da Palestrina), Tourdion (anonimo XVI secolo), Son questi i crespi crini (Claudio Monteverdi), Bocca (Michele Napolitano), Can’t help falling in love (G.Weiss, H.Peretti, L.Creatore arr. E. Dengso) e Manha de carnaval (L. Bonfa, A. Muriu Arr. A.Sangiorgio). La serata sarà introdotta da Carmela Mura Monfardino che durante il concerto presenterà gli esecutori e le singole composizioni. Il Festival del Mediterraneo è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma “Salude&Trigu”, Fondazione Alghero e Comune di Alghero.



Alessandro Bianchi. Ha compiuto gli studi in organo e composizione organistica al Conservatorio di Piacenza sotto la guida di Luigi Toja, frequentando poi masterclassess con Arturo Sacchetti e Nicholas Danby. È direttore artistico dell’Associazione Musicale “Amici dell’organo di Cantù” e organista della chiesa anglicana-episcopale di St.Edward’s the Confessor a Lugano. Ha eseguito in prima assoluta diverse opere per organo a lui dedicate da compositori italiani e stranieri e pubblicato articoli di carattere organologico. Ha tenuto seminari e conferenze in Italia e all’estero e ha fatto pare di giurie in concorsi organistici e corali. Ha al suo attivo registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche. È cittadino benemerito di Cantù per meriti artistici e culturali. Giovani Cantori del Lolek Vocal Ensemble. Sono un gruppo composto da ragazzi e ragazze cresciuti nel coro di voci bianche della medesima associazione, che punta così a creare un ambiente educativo e stimolante per i più giovani, affrontando generi e stili diversi dalla musica antica a quella pop. Il Lolek Vocal Ensemble ha collaborato, tra gli altri, con il Banco di Sardegna, l’Associazione LABohème e l’Ente Concerti Marialisa de Carolis.