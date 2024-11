S.A. 29 agosto 2024 Bando corsi d´acqua: proroga scadenze Accolta la richiesta degli Enti locali di prorogare la scadenza del bando per i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua



CAGLIARI - L’assessorato dei Lavori Pubblici ha accolto la richiesta degli Enti locali di prorogare la scadenza del bando per i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. «Con grande spirito di collaborazione – spiega l’assessore Antonio Piu – ci siamo messi in ascolto per andare incontro alle esigenze degli enti locali che hanno manifestato la necessità di poter usufruire di una proroga finalizzata al perfezionamento delle procedure amministrative di definizione del bando». La richiesta è motivata dal fatto che molti Enti locali hanno dovuto far fronte agli effetti generati dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, che ha richiesto un ulteriore rafforzamento delle competenze amministrative, generando ritardi per i processi in corso. Con una determinazione, firmata oggi dal responsabile del Servizio, l’Assessorato autorizza la proroga della scadenza relativa all'Avviso pubblico ‘Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali’, fissando alle ore 23:59 di martedì 10 settembre 2024 la scadenza per la presentazione delle istanze.