S.A. 24 luglio 2024 Banco Sardegna: 20 milioni per imprese sarde Accordo tra Banco di Sardegna e Confesercenti Sardegna per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Il Banco mette a disposizione un plafond di 20 milioni di euro per le domande di affidamento presentate dagli associati della Confesercenti



SASSARI – Il Banco di Sardegna e Confesercenti Sardegna hanno firmato oggi un accordo per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria sul territorio regionale. La firma dell’Accordo si pone come proseguo del percorso di educazione ed inclusione finanziaria, iniziato nel 2023, che ha visto scendere in campo, fianco a fianco, il Banco e la Confesercenti Regionale con l’obiettivo di divulgare e diffondere la conoscenza degli attuali strumenti finanziari agevolativi dedicati alle micro e piccole imprese per la realizzazione di programmi d’investimento. L’Accordo commerciale è stato siglato a Sassari da Giuseppe Cuccurese, Direttore Generale del Banco di Sardegna e da Roberto Bolognese, Presidente di Confesercenti Sardegna.



Con il protocollo siglato il Banco mette a disposizione un plafond di 20 milioni di euro per le domande di affidamento presentate dagli associati della Confesercenti. Il Banco di Sardegna si impegna inoltre a fornire alle imprese una consulenza specialistica finalizzata ad individuare le migliori soluzioni di finanziamento, a supporto delle loro attività, applicando condizioni economiche mitigate rispetto agli standard di mercato. In particolare, l’offerta consentirà agli associati di ottenere agevolazioni sui principali strumenti di finanziamento destinati sia al supporto della liquidità aziendale che alla realizzazione di investimenti, con particolare attenzione agli interventi “green”, volti a favorire la transizione ecologica e contrastare il cambiamento climatico. Completa l’iniziativa l’offerta di prodotti di tipo transazionale, come conti correnti e servizio POS, e di finanziamenti destinati alla realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali quali “Microcredito Imprenditoriale” e “Resto al Sud”.



È stata inoltre prevista la realizzazione di una carta prepagata dedicata, che le imprese associate a Confesercenti Sardegna potranno richiedere gratuitamente. L’accordo, oltre all’offerta commerciale riassunta, prevede l’avvio di percorsi di informazione finanziaria per le imprese associate e la condivisione di momenti di incontro e confronto tra il Banco e le organizzazioni territoriali di Confesercenti Sardegna dedicati all’individuazione delle migliori modalità di supporto alle imprese.

Per il Direttore Generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, «l’accordo siglato con Confesercenti Sardegna conferma la volontà del Banco di condividere con i principali soggetti istituzionali regionali sinergie finalizzate a sostenere le imprese del territorio nei loro percorsi di sviluppo. Questa intesa è pienamente coerente con il progetto di collaborazione e formazione finanziaria già avviato in partnership con l’Associazione e che intendiamo promuovere in tutta l’Isola, con l’obiettivo comune di rafforzare ulteriormente il nostro tessuto imprenditoriale». «La stagnazione dei consumi sta mettendo a dura prova le piccole imprese, con un grave impatto non solo sul settore ma anche sull’offerta di servizi ai cittadini - dichiara Roberto Bolognese, Presidente di Confesercenti Sardegna – Per noi, la collaborazione con il Banco di Sardegna rientra in una strategia più generale di contrasto alla desertificazione commerciale che sta interessando sempre più grandi e piccoli centri urbani. Ringraziamo quindi il Banco di Sardegna per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel voler condividere l’impegno della Confesercenti a sostegno del comparto».



Nella foto: la firma dell'accordo