Colpo grosso della Fc Alghero, arriva Peana

ALGHERO - Era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma: Andrea Peana, la prossima stagione, giocherà con la maglia della FC Alghero nel campionato di Prima Categoria. Ad annunciare l'acquisto del forte difensore algherese, è stato il presidente Andrea Alessandrini: «lo abbiamo voluto con noi e ci è voluto del tempo. Con Andrea Peana, non solo abbiamo acquistato un ottimo giocatore, ma soprattutto una persona seria che, sono sicuro, porterà i suoi benefici in campo e fuori».



Andrea Peana, algherese classe 1986, arriva alla FC Alghero dopo aver vinto il campionato di Promozione con la Nuorese. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Peana ha poi giocato diverse stagioni tra i professionisti: in serie B con la Triestina, in serie C1 con Crotone, Portogruaro; in serie C2 con Alghero e Arzachena. Diverse le stagioni anche in serie D con Torres, Olbia, Grosseto, Castiadas, Nuorese, Arzachena. Poi tanti campionati di Eccellenza e Promozione.



Questa stagione, nonostante tante richieste da varie società anche di Eccellenza e Promozione, Andrea Peana ha deciso di ritornare nella sua città e “sposare” il progetto FC Alghero: «Sin dal primo colloquio con il presidente Andrea Alessandrini e con il vice presidente Gianluca Marras, ho capito che era un progetto serio che non riguarda solo la prima squadra. Il mondo FC Alghero va oltre perché racchiude in sé tante realtà legate al mondo del calcio: da quello maschile a quello femminile, poi c'è molta attenzione per il sociale. Questo mi ha colpito tantissimo e, per questo motivo, ho subito scelto FC Alghero. Una scelta fatta con il cuore».