Cor 27 luglio 2024 Verde, Forza Italia denuncia disservizi «E’ passato oltre un mese dall’insediamento della Giunta Cacciotto, ma del cambiamento sbraitato e sventolato come una bandiera in campagna elettorale non vi è alcuna traccia»



ALGHERO - «E’ passato oltre un mese dall’insediamento della Giunta Cacciotto, ma del cambiamento sbraitato e sventolato come una bandiera in campagna elettorale non vi è alcuna traccia. Non lo si rinviene nelle opere pubbliche ancora bloccate, tantomeno in quelle appena avviate frutto del lavoro della precedente amministrazione» così commenta il gruppo consiliare di Forza Italia-. E’ bene ricordare, per inciso, che il progetto di messa in sicurezza del Forte della Maddalenetta, così come la riqualificazione dell’ex caserma dei carabinieri sono frutto del lavoro dell’ex Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru e dei tecnici comunali che con lui hanno collaborato per tutto l’iter che va dalla progettazione e al finanziamento, fino alla gara per l’affidamento alle imprese che oggi stanno eseguendo i lavori appaltati.



Il Gruppo di Forza Italia evidenzia che le opere pubbliche hanno percorsi più lenti e complessi, ma la manutenzione ordinaria del Verde non può attendere oltre. «In città e nell’agro il verde incolto continua ad incrementare, dando un’immagine di incuria e disordine della nostra città. Le piazzuole degli ingressi cittadini di competenza del servizio Manutenzioni del Comune son ricolme di fieno e di parassiti e nelle vie principali (come ad esempio via Sassari) ed in quelle periferiche il tarassaco, meglio noto come “cagaranzu”, invade da mesi i marciapiedi e gli edifici. Eppure gli interventi necessari di competenza dell’impresa appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, la Ciclat, ordinari oltre ad essere obbligatori perché previsti dal capitolato d’appalto, sono atti di ordinaria amministrazione e renderebbero più decorosa la nostra città soprattutto in questo periodo dove Alghero è sotto gli attenti occhi dei turisti e dei visitatori».



«L’unico verde che è costantemente curato è quello affidato alla nostra partecipata, la Alghero In House, grazie proprio al contratto di manutenzione del Verde voluto dall’ex Assessore Peru e sottoscritto dal Comune di Alghero nel 2021. Per non parlare delle mancate potature degli alberi, in alcune vie, che con la loro vegetazione impediscono una corretta illuminazione dei marciapiedi recando disagio e pregiudizio alla sicurezza dei passanti. E’ ora di intervenire in modo puntuale e preciso, programmando, nell’immediatezza, una serie di interventi sul Verde urbano ed extraurbano in modo tale che questa città meriti quel decoro e quel rispetto che merita passando dalle parole profuse in campagna elettorale ai fatti. E’ tempo che l’Amministrazione in carica assolva ai suoi compiti, quantomeno a quelli di ordinaria amministrazione, accantonando i maldestri tentativi di mettere il cappello sopra azioni amministrative dei predecessori» concludono gli esponenti azzurri-.