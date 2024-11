S.A. 31 luglio 2024 Torneo beachvolley ad Alghero: i vincitori Nel torneo femminile, la coppia composta da Elisa Fragonas e Elisa Tonello ha conquistato il primo posto. Nel torneo maschile, Paolo Porro e Daniele Travi hanno dimostrato un perfetto affiatamento e una tecnica impeccabile, aggiudicandosi la vittoria finale



ALGHERO - La tappa del torneo nazionale B1 di beach volley, svoltosi durante il weekend del 27-28 luglio al Summerbeach Village di Alghero, si è rivelata un grande successo. Organizzata dalla ASD Polisportiva Sottorete in collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna, l'evento ha visto la partecipazione di 32 coppie maschili e 21 coppie femminili, per un totale di 102 gare disputate. Il torneo ha offerto due giorni intensi di competizioni ad alto livello, con la splendida cornice di Alghero che ha contribuito a creare un'atmosfera unica per atleti e spettatori. Nonostante il caldo torrido, l'evento si è svolto senza intoppi, regalando momenti di grande sport e spettacolo. Nel torneo femminile, la coppia composta da Elisa Fragonas e Elisa Tonello ha conquistato il primo posto con una prestazione eccezionale.



Al secondo posto si sono classificate Elisa Salvador e Viola Massi, mentre il terzo posto è stato ottenuto da Oriola Shpuza e Justine Lorandi, grazie a una prova di grande tenacia. Nel torneo maschile, Paolo Porro e Daniele Travi hanno dimostrato un perfetto affiatamento e una tecnica impeccabile, aggiudicandosi la vittoria finale. Michael Menicali e Yuri Balsamo hanno ottenuto il secondo posto con una performance di alto livello, mentre Marco Tascone e Luca Cravera si sono classificati terzi con una solida prova.



L'organizzazione dell'evento, curata nei minimi dettagli dalla ASD Polisportiva Sottorete, ha ricevuto ampi consensi da parte di atleti e spettatori, confermando Alghero come una delle tappe più prestigiose del circuito nazionale di beach volley. Il supporto del Comitato Regionale Sardegna è stato fondamentale per il successo della manifestazione con la partecipazione di una terna arbitrale di alto livello guidata dal supervisor Daniele Melis. Il Summerbeach Village continuerà a offrire spettacoli e tornei di alto livello, tra cui i tornei under e il circuito King e Queen del Summerbeach, promettendo di regalare ancora tante emozioni e divertimento agli appassionati di beach volley. Con queste premesse, si attende con entusiasmo i prossimi appuntamenti, certi che saranno altrettanto avvincenti e spettacolari.