Marco Cabeccia resta al Latte Dolce

SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce ha raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il capitano Marco Cabeccia. Classe 1987, al Sassari Calcio Latte Dolce dal 2017, con la maglia biancoceleste Cabeccia ha totalizzato 233 presenze realizzando 51 reti, l’ultima nel match vinto contro il Nuova Florida nei playout della scorsa stagione.



Nel corso della sua carriera Cabeccia ha vestito, tra le altre, le maglie di Torres, SPAL, Crotone e Venezia, con quasi 250 presenze tra i professionisti tra Serie B e Serie C. Questo il commento di capitan Cabeccia, all’ottava stagione con il Sassari Calcio Latte Dolce: «Sono felice di poter continuare il mio percorso con questa società che per me è diventata ormai come una seconda famiglia. Lo spirito e l’entusiasmo sono gli stessi del primo giorno: cercherò di mettermi a disposizione del mister provando a dare il mio contributo sia sotto l’aspetto tecnico che dal punto di vista dell’esperienza data la giovane età dei miei compagni di squadra.

Lavoro, dedizione e un pizzico di spensieratezza devono essere i cardini da portare avanti in questa stagione».



Nella foto: Marco Cabeccia